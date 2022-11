F1: Max Verstappen está a ser severamente criticado… | AutoSport

Max Verstappen está a receber um rol de críticas face à sua atitude no GP do Brasil face a Sergio Pérez e Will Buxton, comentador do canal de televisão oficial de F1 foi dos mais cáusticos face ao neerlandês. A sua recusa e assumida vingança em ajudar o companheiro de equipa colide de frente com as vezes que Perez ajudou Verstappen, inclusivamente há um ano em Abu Dhabi com a importância que isso teve, e é no mínimo estranho que, mesmo podendo ser verdade que Sergio Pérez fez o mesmo que Michael Schumacher no Mónaco e despistou-se de propósito para acabar com a qualificação, isso já devia estar mais do que resolvido no seio da equipa.

Will Buxton publicou vários tweets bem cáusticos: pouco depois da corrida, tweetou: “embora Max seja cada vez mais merecedor dos títulos de campeão mostrou hoje que tem muito a aprender sobre o que é ser um líder de equipa. Por tudo o que o Checo tem feito para ajudar a sua causa, o resultado do GP do Brasil não fazia qualquer diferença para Max. Desrespeitou o seu companheiro de equipa e a sua equipa”.

Já esta manhã (segunda-feira), foi ainda mais longe: “Se, e um grande se, isto diz respeito ao Mónaco, a equipa já deveria ter lidado com isso. Deveria ter sido discutido e resolvido. Verstappen já devia ter ultrapassado isso há muito. E dada a forma como a época se desenrolou, o seu único foco deveria ser o jogo de equipa. A Red Bull nunca teve um 1-2 no campeonato de pilotos. Esse é agora o seu objetivo declarado. A sua recusa em ajudar nesse desejo mostrou petulância e uma triste e egoísta mágoa, para lá de vistas curtas. Ele ainda não é um piloto completo. Nem é o talismã de que eles precisam. Tem muito a aprender”.

Este é um exemplo, já existem muitos outros, e desconfiamos que só vai piorar…

Sergio Pérez tem sido ‘Ministro da Defesa’, até aqui, mas a partir daqui, provavelmente vai passar a abster-se nas propostas de lei do ‘partido’…