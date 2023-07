F1, Max Verstappen: “Espero não ficar na 44ª vitória, seria terrível, preciso de chegar rapidamente à 45ª…” | AutoSport

Max, sete vitórias consecutivas para ti. Um recorde de 12 consecutivas para a Red Bull Racing. Fez-se história…

“Sim, acho que foi um dia perfeito. Começou logo com o arranque, bom, por uma vez, e, sim, pudemos cuidar muito bem dos nossos pneus, e a cada volta fomos abrindo um pouco mais de distância, e o carro foi honestamente muito agradável de conduzir, por isso, basicamente, o equilíbrio que tive no sábado funcionou muito bem para a corrida”.

Fala-nos um pouco mais sobre este sucesso que tu e a equipa estão a ter. Como é surfar nesta onda em que estão neste momento?

“É claro que é muito agradável trabalhar com toda a equipa e ter este tipo de sucesso. Acho que as pessoas provavelmente se esquecem de como é difícil ganhar 12 vezes seguidas. Mesmo quando se tem o carro mais rápido. É fácil cometer erros – ou ter um fim de semana menos bom – mas acho que até agora, claro, houve fins-de-semana em que a diferença foi um pouco menor do que gostaríamos, mas também tivemos alguns fins-de-semana em que nos surpreendemos e tivemos uma corrida muito boa, por exemplo.

Por isso, sim, espero que consigamos manter esta dinâmica, continuar a tentar aprender com o carro, com as atualizações que estamos a fazer no carro, até ao final da época e também no próximo ano.

Já tinhas passado por algo assim antes na tua carreira?

“São muito raros, dias como este, penso eu, em que o carro está assim tão bom. Penso que no ano passado, em Spa, por exemplo, foi provavelmente muito semelhante – mas, claro, tive de começar de trás, por isso, sim, é muito raro. Normalmente, não é assim tão fácil ou direto.

Max, esta é a tua 24ª vitória desde o início da época passada. Onde é que isto vai acabar? Que mais podes conseguir em conjunto com a equipa?

“Espero não ficar na 44ª. Isso seria terrível. Sim, preciso de chegar rapidamente à 45ª…”

Uma palavra sobre a corrida em si e aquela corrida até à primeira curva com o Lewis ao teu lado?

“Sim, acho que assim que soltei a embraiagem, senti imediatamente que tinha uma boa partida, sem derrapar as rodas como em Silverstone. Boa corrida, depois sabia que tinha o lado de dentro e que essa seria a minha curva na Curva 1. Travamos um pouco tarde, mas depois fiz o que tinha a fazer na Curva 2 e, a partir daí, pude aumentar o ritmo lentamente.”

Já disseste que o equilíbrio funcionou perfeitamente bem para hoje. Mas como é que explicas que a diferença entre a sensação de uma volta e o ritmo de corrida tenha sido tão grande? E também, já sabias ontem que talvez tivesses desistido deliberadamente de alguma coisa na qualificação para seres ainda mais forte na corrida…

“Tentámos algumas coisas diferentes com o carro em termos de afinação na qualificação, que provavelmente funcionaram muito bem para hoje. Mas tentámos tantas coisas ao longo de todo o fim de semana e nunca funcionou numa só volta. Por isso, também pode ter sido o facto de não termos conseguido que os nossos pneus funcionassem bem numa só volta. Porque, na corrida, tudo aquece e fica mais quente durante um longo período de tempo. Por isso, é provável que seja necessário um equilíbrio muito diferente para isso e, basicamente, ontem estava a subvirar muito, hoje está mais quente, a temperatura ambiente e a pista, por isso, provavelmente, tudo se deveu a mim. E é por isso que hoje tive um equilíbrio tão bom.

Na 35ª volta do Grande Prémio, acabámos de passar a metade da época, por isso gostaria de vos pedir que avaliassem a primeira metade da época, mas não a vós próprios, mas uns aos outros…

“Penso que, como equipa em geral, ter ganho todas as corridas até agora foi bom. Estamos em primeiro e segundo lugar no campeonato, por isso tem sido bom. Não importa se é perfeito.

Nunca é perfeito, mas se for mesmo bom, é ótimo. Só temos de continuar a trabalhar.

Por vezes, temos alguns momentos difíceis em que cometemos erros, aprendemos com eles, tornamo-nos melhores pilotos e seguimos em frente. É assim que as coisas funcionam. Algumas coisas também estão fora do nosso controlo. Sinceramente, tive pena de ti nas primeiras corridas, porque não foi nada agradável conduzir.”

O que pensas da atual competitividade da McLaren?

“Antes de mais, acho que é incrível ver onde estavam no Bahrein e onde estão agora, a McLaren. Mas acho que o Lando esteve muito bem. Mas isto também não é uma surpresa para mim. É apenas bom ver que, finalmente, quando se tem um carro competente, é possível fazer um bom trabalho e ele está aqui em P2, duas vezes. Nem sequer é preciso um número.”