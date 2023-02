F1, Max Verstappen: “Espero ficar contente depois de ver o Drive to Survive” | AutoSport

A quinta temporada do Drive to Survive chega no final deste mês e a antecipação é sempre muita. Este ano, a série documental da Netflix já conta com a participação de Max Verstappen que se afastou na quarta temporada por achar que os produtores exageravam na forma como “apimentavam” o argumento, com rivalidades que não existiam ou com frases tiradas do contexto.

Este ano, Verstappen está de regresso, mas fez questão de falar com a equipa de produção antes da entrevista:

“Falei com eles antes de dar uma entrevista com eles”, disse Verstappen. “Claro que espero que tenham entendido a minha mensagem e também sei que, sendo campeão mundial, é preciso fazer parte de algo assim, por isso penso que lhes dei uns 30 minutos ou uma hora de entrevista. Espero que eles a usem bem. Não sei quando o vou ver, mas espero ficar feliz depois de o ver. Eu sei que é importante para a F1 para o crescimento do desporto em geral”.