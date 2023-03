F1, Max Verstappen: “Encontramos performance em todo o lado” | AutoSport

A Red Bull parece estar um passo à frente de todas as outras e o RB19 ameaça ser a referência deste arranque de época. Max Verstappen admitiu que a equipa melhorou o carro na globalidade, o que pode ser assustador para a concorrência.

Max Verstappen reconheceu que a sua equipa conseguiu melhorias significativas para esta época e isso pode ser um aviso sério para a concorrência:

“Tivemos três dias realmente bons, penso que, em geral, os progressos que fizemos durante o inverno foram muito bons. Mas temos de o mostrar e temos de continuar a desenvolver. Melhoramos em todo o lado. Esse é o objetivo. Tenta-se sempre melhorar. A sensação é boa. Claro que todas as equipas perderam um pouco de desempenho com as mudanças no fundo, mas tenta-se sempre ganhar isso de volta de uma forma. Portanto, há um pouco de novo equilíbrio com o carro, mas tem sido bom”.