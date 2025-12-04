F1: Max Verstappen encara decisão com mentalidade mais tranquila
Muito menos pressão do que em 2021 na luta pelo campeonato…
Max Verstappen garantiu que chega ao duelo final pelo título mundial de Fórmula 1 de 2025 num estado de espírito bem mais relaxado do que aquele que viveu em 2021, quando discutiu o campeonato com Lewis Hamilton. O piloto neerlandês recordou que, nessa altura, ambos estavam empatados em pontos antes da última corrida, ao passo que agora parte para Abu Dhabi com uma desvantagem de 12 pontos para o líder do campeonato.
Verstappen explicou que entra na ronda decisiva com “energia positiva”, consciente de que deu tudo ao longo da época. Mesmo que não conquiste o título, considera que teve “uma temporada incrível”, o que, nas suas palavras, retira grande parte da pressão habitual associada a um fim de semana de tudo ou nada.
Maximizar oportunidades e esperar fatores externos
Questionado se retira lições da experiência de 2021 para aplicar agora, Verstappen admitiu que a principal diferença está na forma como gere o momento: senta‑se no carro com o objetivo de maximizar tudo o que está ao seu alcance, mas sem obsessão pelo resultado final. O neerlandês sublinhou que, para ter hipóteses reais de ser campeão, terá inevitavelmente de depender de fatores externos, nomeadamente dos resultados dos adversários diretos.
Ainda assim, o piloto salientou que corridas teoricamente previsíveis podem transformar‑se em provas cheias de surpresas. Usando o exemplo da última corrida, disse que o dia mostrou como um grande prémio que parece “aborrecido e linear” pode revelar‑se tudo menos isso, e mostrou esperança de que Abu Dhabi siga o mesmo guião, abrindo uma janela adicional para discutir o título até à última volta.
FOTO Red Bull ContentPool/Getty Images
