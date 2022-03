F1, Max Verstappen: “Em circuitos rápidos, carros vão ser divertidos de pilotar” | AutoSport

Os pilotos já têm uma boa ideia dos desafios que vão encontrar ao longo do ano. Os novos carros exigem uma nova abordagem e as diferenças são visíveis nas imagens que nos chegaram de Barcelona e especialmente do Bahrein. Carros pesados, pouco ágeis e muito lentos em curva. Mas Max Verstappen, que fez a sua avaliação das novas máquinas, falou também dos pontos positivos, nomeadamente a maior facilidade em seguir adversários:

“Acho que é melhor. É pelo menos melhor do que no ano passado, quando se ficava atrás de alguém e sofríamos de subviragem ou sobreviragem. Era incontrolável. Agora, quando estou atrás de um carro, noto que estou a perder apoio aerodinâmico, mas isso acontece à frente e atrás. Isso torna o carro mais previsível e controlável. Depende também do equilíbrio do carro, claro. Pilotar qualquer carro no limite é difícil, por isso penso que nesse aspeto é praticamente a mesma coisa.”

“Estes monolugares são muito mais lentos nas curvas lentas, porque são muito mais pesados. Numa pista com muitas curvas lentas, será menos divertido para nós. Quando formos para circuitos com muitas curvas rápidas, será um carro divertido de pilotar.”