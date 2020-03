F1: Max Verstappen elogia circuito de Zandvoort e características históricas

Max Verstappen está satisfeito com o circuito de Zandvoort. O piloto holandês explicou que se sente satisfeito com as características históricas da pista terem sido mantidas. Para receber o Grande Prémio da Holanda, no dia 3 de maio, a pista de Zandvoort teve renovações. Infelizmente, a pandemia coronavírus (COVID-19) adiou o Grande Prémio.

No início de março, Verstappen esteve a rodar na pista com o Red Bull RB8, o monolugar da temporada de 2012.

“Eu acho que a curva 3 e a última curva estão impressionantes. Eles fizeram um excelente trabalho de renovação.”

“Estive com um carro de 2012 e foi muito bom, imaginem agora com os atuais. Tal como Mónaco ou Suzuka, aqui a pista não é muito larga. Não vejo problema nisso. Gosto assim. É melhor do que ter escapatórias em alcatrão e quando cometes um erro apenas sais largo.”