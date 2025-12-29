F1: Max Verstappen eleito o melhor piloto de 2025 pelos chefes de equipa
Max Verstappen terminou 2025 sem o título de pilotos, mas foi novamente reconhecido pelos responsáveis das equipas como o melhor piloto da grelha. Pelo quinto ano consecutivo, o neerlandês venceu a tradicional votação dos chefes de equipa, superando o novo campeão do mundo, Lando Norris.
Depois de recuperar de um atraso de 104 pontos no campeonato e de levar a decisão do título até Abu Dhabi, Verstappen fechou a época com três vitórias consecutivas, falhando o campeonato por apenas dois pontos. Esse desempenho valeu‑lhe o primeiro lugar na votação interna dos chefes de equipa, com Norris em segundo e Oscar Piastri em terceiro.
A votação segue o mesmo sistema de pontos da Fórmula 1, com cada chefe de equipa a indicar um top 10 confidencial. Em 2025, apenas oito responsáveis participaram, já que Red Bull e Ferrari optaram por não votar. Entre os principais destaques surgem ainda George Russell em quarto, Fernando Alonso em quinto e Carlos Sainz em sexto, enquanto Charles Leclerc caiu para sétimo após uma época difícil com o SF‑25.
O top 10 é completado por Oliver Bearman (Haas) e Isack Hadjar (Racing Bulls), ambos estreantes nesta lista, e por Nico Hülkenberg em décimo. Em contraste, Lewis Hamilton, que tinha sido sétimo em 2024, caiu totalmente fora da tabela após um primeiro ano muito aquém das expectativas com a Ferrari.
- Max Verstappen, Red Bull
- Lando Norris, McLaren
- Oscar Piastri, McLaren
- George Russell, Mercedes
- Fernando Alonso, Aston Martin
- Carlos Sainz, Williams
- Charles Leclerc, Ferrari
- Oliver Bearman, Haas
- Isack Hadjar, Racing Bulls
- Nico Hulkenberg, Sauber
