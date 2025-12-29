F1: Max Verstappen eleito o melhor piloto de 2025 pelos chefes de equipa

Aceda a todas as notícias Autosport sem limites, torne-se membro do Clube Autosport
29 Dezembro 2025

Max Verstappen terminou 2025 sem o título de pilotos, mas foi novamente reconhecido pelos responsáveis das equipas como o melhor piloto da grelha. Pelo quinto ano consecutivo, o neerlandês venceu a tradicional votação dos chefes de equipa, superando o novo campeão do mundo, Lando Norris.

Depois de recuperar de um atraso de 104 pontos no campeonato e de levar a decisão do título até Abu Dhabi, Verstappen fechou a época com três vitórias consecutivas, falhando o campeonato por apenas dois pontos. Esse desempenho valeu‑lhe o primeiro lugar na votação interna dos chefes de equipa, com Norris em segundo e Oscar Piastri em terceiro.

A votação segue o mesmo sistema de pontos da Fórmula 1, com cada chefe de equipa a indicar um top 10 confidencial. Em 2025, apenas oito responsáveis participaram, já que Red Bull e Ferrari optaram por não votar. Entre os principais destaques surgem ainda George Russell em quarto, Fernando Alonso em quinto e Carlos Sainz em sexto, enquanto Charles Leclerc caiu para sétimo após uma época difícil com o SF‑25.

O top 10 é completado por Oliver Bearman (Haas) e Isack Hadjar (Racing Bulls), ambos estreantes nesta lista, e por Nico Hülkenberg em décimo. Em contraste, Lewis Hamilton, que tinha sido sétimo em 2024, caiu totalmente fora da tabela após um primeiro ano muito aquém das expectativas com a Ferrari.

  1. Max Verstappen, Red Bull
  2. Lando Norris, McLaren
  3. Oscar Piastri, McLaren
  4. George Russell, Mercedes
  5. Fernando Alonso, Aston Martin
  6. Carlos Sainz, Williams
  7. Charles Leclerc, Ferrari
  8. Oliver Bearman, Haas
  9. Isack Hadjar, Racing Bulls
  10. Nico Hulkenberg, Sauber

