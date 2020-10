F1, Max Verstappen: “Ele devia esperar isso”

O GP Eifel de Fórmula 1 que se realizou no passado fim de semana no Nurburgring foi outro capítulo da saga Alex Albon, e do seu caminho para a porta de saída. Desde que pela equipa passaram Sebastian Vettel e chegaram Daniel Ricciardo ou Max Verstappen que a fasquia ficou tão alta que nem Daniel Ricciardo quis manter-se numa equipa que o podia levar a voos mais altos. Não vale a pena recordar a história do australiano na Red Bull, mas esse seria de certeza um elemento que os homens de Milton Keynes gostavam de ter por lá neste momento.

Desta feita, até Max Verstappen criticou Albon depois da corrida do Nurburgring, especialmente à luz dos seus comentários via rádio criticando a forma “dura” como Pierre Gasly o ‘combateu’ em pista: “Ele devia esperar isso”, disse o piloto holandês à racingnews365.nl. “Alex tomou o seu lugar na equipa, pelo que faz sentido que o Pierre queira complicar a sua vida”. O problema daquela lugar de segundo piloto da Red Bull é que Max Verstapen é piloto para vencer corridas e provavelmente, no carro e equipa certa, para lutar pelo título e portanto todos os que se comparam a ele têm vida difícil. Albon é só mais um. Das duas uma, ou a Red Bull assume que o segundo lugar é para formar pilotos, ou esta roda-vida não vai terminar até que apareça outro Verstappen. Pelos vistos a Red Bull está a pensar em mudar a estratégia, simplesmente porque não tem ninguém na cantera que faça o papel que a Red Bull quer. Por isso, é bem possível que a Red Bull vá buscar um piloto ‘formado’.