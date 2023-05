F1: Max Verstappen e Sergio Pérez livres de lutarem entre si | AutoSport

Os dois pilotos da Red Bull estão destacados no topo da tabela classificativa do mundial de pilotos de Fórmula 1. Apenas seis pontos separam Sergio Pérez da liderança de Max Verstappen, enquanto o mexicano tem uma vantagem de 27 pontos sobre Fernando Alonso, o terceiro classificado.

Acreditando que a concorrência vai ter tempo e condições para encurtar a diferença para os seus carros e assim, poderem chegar-se a Verstappen e Pérez, Christian Horner fica satisfeito por ambos os pilotos da equipa terem dividido as vitórias das corridas já realizadas entre si.

“Há ainda muitas corridas e muitos circuitos diferentes, pelo que poderá haver alguma oscilação entre os dois. A fiabilidade será um fator-chave. E aquilo em que estamos mais concentrados neste momento é em criar com os dois pilotos uma vantagem, porque quando voltarmos à Europa, tenho a certeza de que haverá boas atualizações. E, claro, temos uma capacidade reduzida para desenvolver o carro este ano e é nisso que estamos concentrados, aumentar agora a vantagem”.

Com o objetivo de alcançar o título coletivo para a equipa, Horner deixou claro que ambos os pilotos têm tido a liberdade para lutarem entre si e vai continuar assim até ao momento que for vantajoso para a Red Bull. “Até que os interesses da equipa, se estivermos a competir contra um adversário, sejam maiores do que os interesses dos pilotos, mas neste momento, são livres para lutar”.