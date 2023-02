F1: Max Verstappen e Red Bull nomeados para os Prémios Laureus | AutoSport

O bicampeão do mundo de Fórmula 1 Max Verstappen foi de novo nomeado para o prémio Laureus ‘Atleta Masculino do Ano’. O piloto da Red Bull dominou a época na Fórmula 1, conquistando 15 vitórias e somando 454 pontos.

Estão ainda nomeados para o mesmo prémio o tenista Rafael Nadal, o atleta Mondo Duplantis, o basquetebolista Stephen Curry e dois jogadores de futebol, Kylian Mbappe e Lionel Messi.

Também a Red Bull foi nomeada para um dos prémios Laureus, desta feita ‘Equipa do Ano’, juntamente com a equipa masculina de futebol da seleção Argentina, a equipa feminina da seleção inglesa de futebol, a seleção masculina de râguebi de França, a equipa da NBA Golden State Warriors e a equipa masculina de futebol do Real Madrid.