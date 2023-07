F1, Max Verstappen: “é ótimo ter o Daniel (Ricciardo) de volta à grelha, mas é triste ver o Nyck (de Vries) partir” | AutoSport

Max Verstappen admite estar aberto a voltar a fazer dupla com Daniel Ricciardo na Red Bull no futuro, se o australiano impressionar os chefes de equipa no seu regresso ao desporto na equipa irmã, a Alpha Tauri.

Verstappen e Ricciardo foram companheiros de equipa na Red Bull desde meados da época de 2016, quando o holandês substituiu Daniil Kvyat e venceu o Grande Prémio de Espanha na sua estreia pela equipa, até ao final de 2018, quando o australiano saiu para a Renault.

Ricciardo passou duas temporadas com o fabricante francês antes de se mudar para a McLaren, onde teve dificuldades em impressionar, ao lado do seu jovem companheiro de equipa, Lando Norris, e acabou por se separar da equipa após a campanha de 2022.

Tendo regressado à Red Bull como piloto de reserva para 2023, Ricciardo tem vindo a trabalhar nos bastidores, simulador e um recente teste de pneus Pirelli em Silverstone, e o piloto de 34 anos foi agora chamado para regressar no lugar do ex-piloto da Alpha Tauri Nyck de Vries:

Enquanto o paddock da F1 se reunia no Hungaroring, o atual bicampeão mundial Verstappen deu sua opinião sobre a troca de pilotos: “Já conversei bastante com Daniel na semana passada”, disse Verstappen. “Pude ver que ele estava muito animado! Também depois de conduzir o nosso carro. É claro que é ótimo ter o Daniel de volta à grelha, no seio da família. Por outro lado, também sou um bom amigo do Nyck, por isso é triste vê-lo partir. Mas, infelizmente, é assim que o mundo funciona. Não creio que haja ressentimentos, é preciso seguir em frente, há muitas outras oportunidades por aí.

“Tenho a certeza de que toda a gente se vai recompor normalmente e seguir em frente. Agora a oportunidade está aqui com o Daniel outra vez, ele teve o seu pequeno reset, por isso acho que ele está pronto para voltar a lutar.” Questionado sobre se estaria aberto à possibilidade de Ricciardo voltar a ser seu companheiro de equipa, Verstappen riu-se: “Sim, eu nunca quis que ele saísse! Damos-nos muito bem…”