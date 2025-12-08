F1: Max Verstappen e Fernando Alonso não deram hipóteses aos colegas de equipa
O único parâmetro que permite uma comparação mais ou menos fidedigna velocidade dos pilotos são os resultados das qualificações face aos colegas de equipa. O primeiro grande adversário de cada piloto é o seu colega do lado, que tem um carro igual e meios iguais. E, usualmente, este é um dos primeiros parâmetros para avaliar a performance pura de cada piloto. E em 2025, dois pilotos não deram qualquer hipótese aos seus colegas.
A figura mais marcante é Max Verstappen, que superou Yuki Tsunoda por uns expressivos 22-0, sublinhando não apenas a sua superioridade, mas também a dificuldade do japonês em acompanhar o ritmo de um dos melhores pilotos da era moderna. Situação semelhante ocorre na Aston Martin, onde Fernando Alonso bateu Lance Stroll por 24-0, refletindo uma diferença de rendimento que se tem tornado estrutural na equipa.
No lado oposto do espectro surgem confrontos equilibrados, como Hülkenberg vs Bortoleto (12-12), demonstrando paridade absoluta dentro da Sauber, ou Norris vs Piastri (13-11) e Sainz vs Albon (13-11), duelos que revelam equipas onde ambos os pilotos conseguem extrair prestações competitivas e próximas.
Casos como Leclerc vs Hamilton (19-5) e Russell vs Antonelli (21-3) refletem realidades distintas: Leclerc consolidou a sua posição como líder natural da Ferrari, enquanto Russell assumiu o papel de referência na Mercedes perante um Antonelli ainda em processo de adaptação à Fórmula 1.O confronto Bearman vs Ocon (14-10) mostra a afirmação progressiva do jovem britânico, que conseguiu manter-se competitivo face à experiência do francês, enquanto Hadjar vs Lawson (16-6) dita um claro ascendente do franco-argelino dentro da RB.
Os números da qualificação, embora apenas uma parte da equação competitiva, são um excelente barómetro da velocidade pura — e, nesta temporada, mostram uma grelha em transformação, com jovens talentos a aproximarem-se dos veteranos e algumas hierarquias tradicionalmente sólidas a começarem a desafinar.
|Equipa / Pilotos
|Resultado
|McLaren — Norris vs Piastri
|13 – 11
|Ferrari — Leclerc vs Hamilton
|19 – 5
|Red Bull — Verstappen vs Tsunoda
|22 – 0
|Mercedes — Russell vs Antonelli
|21 – 3
|Aston Martin — Alonso vs Stroll
|24 – 0
|Alpine — Gasly vs Colapinto
|13 – 5
|Haas — Bearman vs Ocon
|14 – 10
|RB — Hadjar vs Lawson
|16 – 6
|Williams — Sainz vs Albon
|13 – 11
|Sauber — Hülkenberg vs Bortoleto
|12 – 12
