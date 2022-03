F1: Max Verstappen e Charles Leclerc ultrapassaram-se 10 vezes em duas corridas | AutoSport

Christian Horner é de opinião que a F1 deve analisar as regras do DRS – leia-se, zonas de detecção do DRS – de modo a evitar o que apelida de jogo do ‘gato e do rato’, que foi visto tanto no Bahrein como na Arábia Saudita, muito mais nesta última pista, especialmente tendo em conta onde estava colocada a zona de deteção do DRS, antes da última curva.

Esse ‘gato e rato’ já sucedeu no Bahrein, também entre Max Verstappen e Charles Leclerc, e teve novos episódios em Jidá.

Tendo em conta como tudo funcionou em Jidá, foi clara a tática de Charles Leclerc de tirar o pé antes da última curva, de modo a ser passado por Verstappen pouco antes da linha de deteção do DRS, ficando depois o neerlandês claramente à mercê na longa reta da meta.

Claro que Verstappen aprendeu depressa e fez-lhe o mesmo, chegando-se ao ponto de nenhum deles querer passar o adversário na última curva… e ir para a frente da corrida, isto antes da volta decisiva, claro.

Verstappen disse que Leclerc usou ‘truques’, e pagou-lhe na mesma moeda. Como se sabe, ganhou a corrida, pelo que foi a tempo de não se deixar enganar, mas pelos vistos a Red Bull ficou preocupada e agora Christian Horner já diz que pelo menos nesta pista a zona de ativação do DRS tem que ser revista.

A verdade é que só em duas corridas, Max Verstappen e Charles Leclerc, os dois vencedores até aqui, ultrapassaram-se 10 vezes, algo nunca visto em tão curto espaço de tempo. Felizmente a F1 parece ter acertado na mouche da possibilidade destes carros rodarem muito juntos e isso tem permitido lutas fantásticas e não só lá na frente…