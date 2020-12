F1, Max Verstappen: ” É bom que Alex Albon fique connosco”

Max Verstappen comentou a situação de Alex Albon que ficou hoje a saber que o seu lugar irá ser ocupado por Sérgio Pérez. O holandês considera que é bom que Albon se mantenha na equipa:

“Penso que foi bastante claro que durante todo o ano que por vezes foi complicado para o Alex – ele é um tipo fantástico, honestamente, e estou feliz por ele fazer parte da equipa. Mas no final do dia é óbvio que o Helmut [Marko], o Christian [Horner] e o Dietrich [Mateschitz] é que tomam as decisões. Claro que já sabia um pouco antes, mas isso não importa”.

Verstappen disse que o Grande Prémio de Abu Dhabi do fim-de-semana passado foi uma das poucas ocasiões em que Albon esteve suficientemente perto da Mercedes numa corrida para limitar as opções estratégicas.

“Em Abu Dhabi penso que no final o Alex estava bastante perto”, disse ele. “A maior parte das vezes a Mercedes tenta fazer uma paragem extra ou o que quer que seja e depois fico em maiores dificuldades porque a maior parte do ano, quando éramos bastante competitivos, eu era o único carro a tentar vencê-los e a tentar fazer algo diferente. Mas eles podem sempre fazer a estratégia certa com um deles. Por isso, foi sempre um pouco difícil levar a melhor”.

Embora Verstappen tenha dito que duvida que a chegada de Perez mude alguma coisa no seu meu desempenho, ele espera que o seu novo companheiro de equipa o obrigue a estar ao melhor nível.

“Espero que o Checo seja o primeiro a levar toda a equipa para a frente. É sempre bom ter um companheiro de equipa a exigir o melhor de mim, é excitante. Esperamos poder, com um carro mais competitivo desde o início, tornar as coisas mais difícil para a Mercedes,”