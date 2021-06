F1, Max Verstappen: “é bom estar a competir com pilotos muito bons” | AutoSport

Max Verstappen pode abanar o mundo da F1 em 2021, isto se conseguir tornar-se campeão. Se assim acontecer, será a primeira vez em 4 anos que Lewis Hamilton não ganha. Apenas Nico Rosberg ultrapassou Hamilton desde que se juntou à Mercedes, naquela que é uma das melhores parcerias que se viu na F1.

Verstappen continua, segundo o próprio calmo e numa recente entrevista, diz mesmo que se não vencer, não vai ficar mais “miserável” e que o importante é continuar a fazer aquilo que mais gosta, que é pilotar.

“Mesmo que eu não [vença], isso não vai tornar a minha vida mais miserável ou o que quer que seja. Estou a fazer o que gosto e é preciso sorte vida para estar no lugar certo no momento certo durante muito tempo e algumas épocas são mais longas do que outras. Por vezes há mais competição e há anos em que se luta por um título com equipas diferentes, e por vezes é como se fosse o domínio de um equipa, mas vê-se isso em todos os desportos. Se estás na era errada, não diria que estás “lixado”, mas há menos hipóteses de conseguires ser o melhor. Para mim, isso não define o maior piloto de sempre. (…) Só quero ganhar o máximo de corridas que puder. Claro que espero ganhar um campeonato, mas se não o fizer, no final do dia, ainda adoro o que estou a fazer e é isso que é mais importante”.

Tem havido alturas em que o neerlandês é mais duro nas suas respostas a Lewis Hamilton, mas para o piloto da Red Bull, faz tudo parte de tentar distrair o adversário e que não passa de conversa, de ambos os lados.

“É apenas um pouco de conversa de ambos os lados e está tudo bem. Temos de acreditar nas nossas próprias capacidades e eu acredito que sou o mais rápido, mas ele também acredita que é o mais rápido. Provavelmente, outros pilotos como Lando [Norris] e Charles [Leclerc] pensam o mesmo. Penso que isso é bastante normal. Há por aí tantos bons pilotos, que penso que também poderiam ter ganho sete títulos. Eu gosto de lutar contra o Lewis, mas também gostaria de lutar contra o Fernando [Alonso], o Sebastian [Vettel], o Charles, ou o Lando, se eles estivessem naquele carro. É sempre preciso lutar contra a concorrência e é claro que se tenta estar à frente. Para mim, é bom estar a competir com pilotos muito bons”.