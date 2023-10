F1, Max Verstappen e as corridas Sprint: “Podem fazer o que quiserem, mas não acho interessante” | AutoSport

Após a penúltima corrida Sprint da temporada, realizada no passado fim de semana no Circuito das Américas durante o Grande Prémio dos EUA, não correu tão bem para o promotor local como seria expectável, na mesma altura em que se discute muito alterações a este formato já em 2024, para aumentar o seu interesse.

O tricampeão do Mundo de Fórmula 1, Max Verstappen, sempre foi crítico deste formato e quando foi questionado sobre a possibilidade de alteração radical em 2024, manteve a sua posição.

“Essa corrida não significa nada para mim”, disse Verstappen no México. “Quando cruzo a linha de meta, penso que amanhã é a verdadeira corrida. Podem fazer o que quiserem, mas não acho interessante”.

Há várias propostas de alteração deste formato, que têm vindo a ser faladas, mas sem qualquer confirmação ainda por parte da Fórmula 1, como a criação de um novo campeonato apenas dedicado às Sprint, grelhas invertidas tendo por base a classificação do campeonato do mundo, um prémio monetário para os vencedores de cada uma das corridas, mas nem isso parece ser do agrado de Max Verstappen.

“Porque é que as regras têm de ser inventadas vezes sem conta para tornar as coisas mais emocionantes? Se tivermos boas corridas, não precisamos disso. Deixem as coisas como estão. No futebol, as regras são as mesmas há 100 anos. Penso que o nosso produto funciona se garantirmos que os carros são competitivos e que as regras se mantêm as mesmas durante muito tempo. Assim, o pelotão fica automaticamente mais perto. Se mais equipas puderem lutar pela vitória, isso será bastante emocionante”, concluiu o neerlandês.

