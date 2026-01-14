F1: Max Verstappen e Arvid Lindblad percorrem 100 anos de história da Ford
Dois pilotos de Fórmula 1, mais de uma dúzia de carros icónicos e mais de um século de história do automobilismo juntam-se num desafio especial promovido pela Ford, em parceria com a Red Bull Racing. A iniciativa reúne Max Verstappen e Arvid Lindblad num confronto que atravessa várias eras da competição automóvel.
O desafio colocou frente a frente o piloto da Red Bull Racing, Max Verstappen, e o jovem talento da Visa Cash App RB, Arvid Lindblad, ao volante de veículos Ford representativos de diferentes períodos da história do desporto motorizado. Ao longo de uma série de provas em pista, os dois pilotos testam carros que simbolizam mais de 100 anos de evolução tecnológica e desportiva da marca americana.
O formato culmina num duelo decisivo, em regime de “tudo ou nada”, no qual apenas um dos pilotos sairá vencedor. A iniciativa conta ainda com a participação de Jeremiah Burton, do projeto Big Time, que acompanha Verstappen e Lindblad nesta viagem pelas várias gerações do automobilismo.
Foto: Red Bull
