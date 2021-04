F1: Max Verstappen diz quem é o melhor da grelha

Desafiado para escolher o melhor piloto da atual grelha, sem ser o próprio, Max Verstappen admitiu que não é uma tarefa fácil, mas no final reconheceu o mérito de Lewis Hamilton:

“É super difícil escolher um, mas é claro que tens de dar crédito ao Lewis. Pela forma como tem lidado com todos as épocas e ganhar a quantidade de corridas e campeonatos que conseguiu. Definitivamente, não se pode esquecer do Lewis. Mas, claro, ainda há muitas outras pessoas na Fórmula 1, que são muito boas, muito fortes, e teriam sido muito boas também naquele carro. Mas mesmo assim, claro, da forma como Lewis ganhou e até em corridas complicadas é preciso dar-lhe o devido valor. Definitivamente ele é um dos melhores de sempre na Fórmula 1”.