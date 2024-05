F1: Max Verstappen diz que importância do trabalho de Newey na Red Bull é ‘exagerado’

Em conversas com a imprensa inglesa, Max Verstappen veio a público sugerir que o papel de Adrian Newey no sucesso recente da Red Bull na Fórmula 1 tem vindo a ser exagerado, numa declaração que nunca aconteceria caso não se tivesse ficado a saber agora que o engenheiro/projetista vai sair da equipa no final deste ano, após quase duas décadas com a equipa.

A saída iminente de Newey tem sido recebida com choque por muitos no paddock da F1, mas agora vai-se ficando a saber-se por via de fontes da Red Bull que a influência de Newey tem vindo a ser diminuída ao longo do tempo.

Verstappen reconhece a evolução do papel de Newey na equipa, mas acredita na força do departamento técnico como um todo, destacando que Newey há já algum tempo assumiu uma posição de super consultor, liderando partes específicas do design e desenvolvimento dos carros, acrescentando ainda que a saída de Newey pode galvanizar alguns engenheiros/técnicos na equipa e oferecer novas oportunidades a outros.

Como se compreende, Max Verstappen não vê como a saída de Newey possa afetar o seu próprio futuro na equipa e destaca a importância de permanecer calmo e focado no trabalho, apesar das mudanças.

O que Max Verstappen, logicamente não diz, é que não é tanto o que Newey deixa de fazer na equipa que verdadeiramente importante, pelo menos a curto prazo, mas sim o que vai fazer para a equipa para onde escolher ir…