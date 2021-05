F1, Max Verstappen: ” Deveríamos usar mais gravilha nos limites de pista”

Max Verstappen tem estado envolvido em algumas das polémicas relacionadas com os limites de pista. Para o piloto da Red Bull, a solução poderia passar por usar mais caixas de gravilha para haver um limite físico que impeças os pilotos de ultrapassar os limites:

“Algumas pistas são apenas um pouco mais difíceis de policiar em relação aos limites de pista”, disse Verstappen “E eu penso que precisamos de encontrar uma solução. Claro que, compreendo, algumas pistas em que corremos recebem também o Moto GP. E eles querem curvas um pouco diferentes das que nós gostamos. Mas penso que ainda precisamos de encontrar um meio termo que funcione para ambos.”

“Mas, do meu lado, penso que deveríamos tentar colocar um pouco mais de gravilha. Claro que, por vezes, não é o que as pistas querem porque nos track days as pessoas saem, a gravilha vem para a pista, precisam de o limpar e tudo isso custa dinheiro. Mas penso que por vezes é um pouco confuso e podemos tornar tudo muito melhor se nos certificarmos de que existe um limite físico quando se sai para lá do corretor”.