F1: Max Verstappen deu a sua “bênção” antes da mudança de Lambiase para a McLaren

Gianpiero Lambiase, engenheiro de Max Verstappen na Red Bull e Chefe de Corrida da equipa, irá juntar-se à McLaren a partir de 2028, quando o seu contrato atual terminar. Mas antes de tomar qualquer decisão, o britânico falou com Max Verstappen, numa inequívoca prova de lealdade.

A transferência de Lambiase foi confirmada recentemente e representa mais uma saída de peso da equipa de Milton Keynes para a rival de Woking, seguindo-se a Rob Marshall (ex-chefe de design) e Will Courtenay (ex-chefe de estratégia), entre outros. Além da surpresa, surgiram novas dúvidas sobre o futuro de Verstappen, pois o engenheiro é um dos seus pilares na F1.

Lambiase ingressou na Red Bull em 2015 como engenheiro de Daniil Kvyat, tornando-se o engenheiro de pista de Verstappen em 2016, quando este foi promovido à equipa principal. O arranque da sua carreira foi feito em 2005 na Jordan Grand Prix como engenheiro de dados, passando pela Midland, Spyker e Force India, onde trabalhou com pilotos como Giancarlo Fisichella, Paul di Resta e Sergio Pérez. Mudou-se para a Red Bull e com Verstappen criou uma das duplas mais icónicas do desporto. O fogo e a intempestividade de Verstappen apenas eram controlados pela frieza de Lambiase. Algumas trocas entre os dois ficaram registadas para a história, o que diz bem a forte relação entre ambos, sempre sujeita a altos e baixos que o caráter forte de ambos motiva. Na McLaren, assumirá o cargo de Chief Racing Officer (Diretor de Corridas), reportando diretamente ao diretor de equipa Andrea Stella.

A saída de Lambiase gerou questões sobre o futuro de Verstappen na Red Bull, uma vez que o tetracampeão afirmou em 2021 que só queria trabalhar com ele. Tanto Max como o seu pai Jos revelaram ter sido informados com antecedência sobre a saída e disseram ter apoiado a decisão. Verstappen chegou mesmo a encorajar o engenheiro a aceitar a proposta da McLaren — reportada como sendo acompanhada de um aumento salarial significativo —, depois de Lambiase o ter consultado antes de tomar a decisão final.

Max Verstappen (ao Viaplay, num evento em Amsterdão):

“Ele disse-me que tipo de oferta tinha recebido. Eu disse: ‘Serias tolo se não a aceitasses.’ Já conquistámos tudo juntos e depois ele recebe uma oferta fantástica, especialmente pensando na sua família e na segurança que isso lhe traria. Ele pediu-me a minha aprovação, por assim dizer, e eu disse-lhe que tinha de aceitar. Ele realmente queria ouvir isso da minha parte.”

Jos Verstappen (ao RaceXpress):

“Já sabíamos há algum tempo, e também sabíamos quando ia acontecer. Temos mais um ano e meio a dois anos para trabalhar com ele. É uma oportunidade enorme para ele, por isso compreendemos. Também lhe dissemos para o fazer e para agarrar com as duas mãos. Para lá disso, cabe à Red Bull substituí-lo. Vamos ver. Acho que as coisas mudaram. Especialmente depois de quatro campeonatos, conseguiram muita coisa juntos.”

Ainda há tempo para continuarmos a ver Max e Gianpiero a trabalhar em conjunto. Até lá, a instabilidade na Red Bull aumenta e a lista de nomes sonantes que saem da equipa continua a avolumar-se.