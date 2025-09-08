F1, Max Verstappen destaca nova filosofia da Red Bull: “encontrámos um rumo mais claro…”

Max Verstappen mostrou ritmo imbatível, recuperou a liderança após a partida e destacou o equilíbrio do carro ao longo do fim de semana.

Max Verstappen não deixou margem para dúvidas e voltou a conquistar uma vitória convincente. Depois de perder a liderança nas primeiras curvas, o piloto da Red Bull manteve a calma, aproveitou o ritmo do seu carro e acabou por se impor com grande vantagem. Algo nada habitual nos últimos tempos face ao poderio dos McLaren.

“Foi um grande dia para nós. A primeira volta não correu da melhor forma, mas depois estávamos a voar. O carro estava muito agradável de guiar e consegui gerir o ritmo muito bem durante a primeira parte da corrida. Penso que parámos na altura certa e, com os pneus duros no final, foi possível atacar mais, já que são mais resistentes. Uma execução fantástica de toda a equipa. Estivemos sempre fortes ao longo do fim de semana e é muito bom vencer aqui”, afirmou Verstappen.

Sobre a luta inicial com Lando Norris, o piloto reconheceu que nunca duvidou da sua capacidade de recuperar: “Percebi logo que o ritmo era bom, só precisava de estabilizar. Houve bastante luta no início, mas rapidamente voltámos à frente”.

Na conferência de imprensa, Verstappen acrescentou que o carro “finalmente estava mais equilibrado” e que isso permitiu extrair todo o potencial. “Antes parecia que éramos passageiros, agora o carro responde melhor e os pneus comportam-se de forma mais normal. Fizemos uma estratégia mais tradicional, com médios e duros, enquanto a McLaren arriscou com a esperança de um Safety Car, o que também explica a diferença final”, explicou.

O neerlandês destacou ainda a nova filosofia da equipa: “Até aqui estávamos a disparar em várias direções com o ‘set-up’, sem controlo total. A chegada do Laurent [Mekies] ajudou muito, faz as perguntas certas e conseguimos encontrar um rumo mais claro. Em Zandvoort já demos um passo em frente e aqui outro ainda melhor”.