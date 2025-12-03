F1: Max Verstappen destaca evolução do Red Bull RB21 desde Zandvoort

Descoberta gradual sem momento ‘eureka’…

Max Verstappen afirmou que a adaptação ao Red Bull RB21 em 2025 resultou de um processo gradual ao longo da temporada, sem um momento decisivo de viragem. O piloto neerlandês equiparou a experiência à relatada por Carlos Sainz, com múltiplas tentativas que inicialmente não surtiram efeito.​

Segundo Verstappen, o ponto de inflexão ocorreu em Zandvoort, onde a equipa identificou uma direção técnica promissora. O carro demonstrou bom desempenho em alguns circuitos, mas manteve limitações em curvas de velocidade média-alta, como as presentes no traçado atual.​

O campeão em título sublinhou a vantagem do RB21 em pistas de downforce médio a baixo, por razões ainda em análise. Circuitos como o atual e Abu Dhabi, com curvas longas, não favorecem o monolugar, mas a Red Bull prossegue o estudo para melhorias futuras, apesar das alterações regulamentares iminentes em 2026.​

Verstappen enfatiza a importância de compreender o carro, sem admitir erros passados, mas insistindo na necessidade de evolução constante. A equipa mantém o compromisso com o desenvolvimento do RB21, mesmo em fase avançada da época.