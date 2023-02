F1, Max Verstappen desmentiu Helmut Marko: “ele percebeu mal…” | AutoSport

Max Verstappen pronunciou-se publicamente relativamente à alegação de Helmut Marko, que tinha dito que Verstappen teria instalado um simulador de F1 no valor de de 11 milhões de euros, no seu jato privado, mas o neerlandês diz que isso é um “absurdo”.

Em entrevista à TV alemã Sport1, Helmut Marko disse que “ele converteu o seu avião privado para que possa pilotar no simulador enquanto voa. Mas isso é bom porque o Max precisa desta distracção”.

No entanto, Verstappen negou, e diz que Marko não percebeu… afinal era na… autocaravana: “É de certa forma o meu hobby, ele [Marko] percebeu mal e disse que era no avião. Não é. Acho que isso seria absurdo”.