F1: Max Verstappen deixou para trás os “haters”?

A postura “old school” e, muitas vezes, impiedosa de Max Verstappen motiva ódios e paixões. E, como habitualmente na F1, os ódios e paixões são exacerbados no calor das lutas pelo título. Especialmente quando o piloto alvo atravessa uma fase de domínio absoluto. Foi assim com Schumacher, Vettel, Hamilton e agora Verstappen (entre outros grandes nomes). Para o piloto ser verdadeiramente apreciado e ser visto de forma mais “neutra” tem de se afastar um pouco da luta pelos primeiros lugares ou… tornar-se no “underdog”.

Verstappen, tetracampeão mundial de Fórmula 1, afirmou sentir que os adeptos estão finalmente a conhecer a sua verdadeira personalidade após uma época desafiadora. Apesar de ter perdido o título de 2025 para Lando Norris por apenas dois pontos, o piloto neerlandês considera que reconquistou o público, consolidando uma imagem mais autêntica e próxima dos fãs.

Depois de dominar a Fórmula 1 em 2022 e 2023, liderando a Red Bull à conquista dos campeonatos de pilotos e construtores, Verstappen enfrentou um cenário distinto nas duas temporadas seguintes. Em 2024 ainda segurou o título, mas a McLaren tornou-se a principal força do pelotão, e um desempenho irregular de Sergio Pérez relegou a Red Bull para o terceiro lugar entre as equipas.

A temporada de 2025 marcou uma viragem simbólica. Após um início de ano complicado, Verstappen regressou das férias de verão em forma e assumiu o papel de rival inesperado frente à McLaren dominante. Os erros e polémicas envolvendo a formação britânica inverteram parte da opinião pública, fazendo com que muitos adeptos passassem a torcer pelo neerlandês. Embora tenha falhado o pentacampeonato, Verstappen viu a sua popularidade crescer significativamente, sendo agora visto como uma figura mais autêntica e madura no paddock.

Em entrevista ao Talking Bull Podcast, Verstappen comentou: “É surpreendente, porque muitas vezes sou o ‘azarão’underdog’. As pessoas estão finalmente a perceber quem eu sou, quem realmente sou… Isso funciona para mim, é assim que quero ser. Não tento ser uma pessoa falsa no paddock, simplesmente não faz parte de mim.”

Acrescentou ainda: “Por isso é muito importante ter à volta as pessoas certas, que te dizem se estás a agir de forma errada ou estranha. Tenho muita sorte por ter, claro, uma excelente família e também grandes amigos.”