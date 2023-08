F1: Max Verstappen dá que falar com o seu Aston Martin Valkyrie | AutoSport

Surgiu um vídeo na internet de Max Verstappen a conduzir o seu Aston Martin Valkyrie, a caminho do Mónaco, com alguns internautas a publicarem imagens do carro nas ruas do principado. Mas há pessoas que ficaram desagradadas com o que viram.

O vídeo mostra Verstappen aos comandos do Valkyrie num túnel perto do Mónaco a mais de 120 m/h, o que tem causado (como sempre) reações mais acesas por parte de pessoas que consideram irresponsável a postura do piloto. Já começa a circular na internet a possibilidade de Max Verstappen ser levado à justiça por comportamento que “coloca em risco a vida das pessoas” (não havendo um registo oficial da velocidade, o excesso de velocidade não se aplica). Há um departamento da Gendarmerie Nationale dedicada a analisar este tipo de vídeos e apesar de haver essa hipótese, ela é muito remota como se pode ler o artigo do Nice Matin, jornal que serve de fonte para as publicações que têm circulado. Assim, é mais um vídeo onde Verstappen dá que falar. A reação do neerlandês deverá ser a habitual, ele que não liga ao que se passa na internet.

⚠️ ÚLTIMA HORA: Max Verstappen podría ser PROCESADO por 'poner en peligro la vida de otros' mientras conducía el Aston Martin Valkyrie.



[@Nice_Matin]#F1pic.twitter.com/VWQ2qeOVrf — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) August 21, 2023