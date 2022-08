F1: Max Verstappen dá “as boas vindas à Mercedes” e ‘desculpa’ Ferrari: “tentam fazer o melhor” | AutoSport

O objetivo de Max Verstappen é ser Campeão do Mundo novamente, mas o neerlandês nunca se preocupou muito com os registos que vai conseguindo, mas a verdade é que já vai na oitava vitórias e quando lhe perguntaram se já pensou no recorde de 13 vitórias de Sebastian Vettel, não deu muita importância. quer é ganhar a corrida seguinte: “É claro que vamos tentar ganhar o máximo de corridas que pudermos, mas o mais importante é manter a liderança no campeonato”, e nesse particular dá as ‘boas vindas’ ao crescendo de forma da… Mercedes: “é bom que eles sejam competitivos porque assim podem roubar mais pontos à Ferrari. Por isso, estou muito feliz. A Mercedes está a ir muito bem…”, disse.

Como sempre, nestas alturas, nas conferências de imprensa, há perguntas…matreiras, desta vez perguntaram-lhe se, olhando para as últimas 13 corridas, achava que a Ferrari o tem ajudado a ter tantos pontos de avanço: “penso que todos tentam sempre fazer o seu melhor e por vezes isso é difícil de conseguir. Isso é difícil de comentar porque ninguém faz as coisas de propósito e todos querem sempre tentar obter o melhor resultado.

E do meu lado também, tento sempre obter o melhor resultado e da equipa também.

Por vezes faz-se isso melhor do que outros fins de semana. E também deixamos ‘cair’ alguns pontos do nosso lado por termos problemas, mas sim, tenho dificuldade em dizer que me ajudaram…”