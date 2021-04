F1: Max Verstappen dá a fórmula do sucesso

Para se ter sucesso na F1 é preciso ter talento mas é preciso também muito trabalho. Max Verstappen deu a sua visão sobre a percentagem de talento e de trabalho necessária para chegar ao topo.

“Talento é quando as coisas são fáceis de fazer logo no início”, disse Verstappen. “Quando é possível fazer as coisas bem imediatamente, sem ter de pensar sobre isso. Penso que o talento é 70 por cento do sucesso. Mas ainda tem de se trabalhar muito para o resto”.

Quanto aos outros 30 por cento, a Verstappen acredita que encontrar áreas onde precisa de melhorar é crucial para atingir esse próximo nível.

“No karting, por exemplo, tratava-se de compreender como funcionam os pneus ou o motor “, continuou Verstappen. “O meu pai era o meu professor porque era também o meu afinador de motores. Com o tempo, compreende-se porque é que se é rápido e depois trata-se de melhorar a si próprio vezes sem conta. Não é diferente na Fórmula 1. Encontras sempre oportunidades de melhoria, só tens de as procurar. Eu tento sempre tirar o máximo de mim próprio”, acrescentou Verstappen. “Sou bom nisso. Se isso é suficiente para vencer, é bom. Se não, não posso evitá-lo”.