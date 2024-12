F1: Max Verstappen cumpre castigo… no Ruanda!

A FIA já definiu o “trabalho de interesse público” que Max Verstappen vai ter que cumprir na sequência do seu castigo por linguagem imprópria na conferência de imprensa de Singapura e esse trabalho terá lugar no Ruanda, quando o piloto da Red Bull estiver no país para a cerimónia de entrega de prémios da FIA, para receber o seu troféu pela conquista do campeonato de pilotos.

A cerimónia terá lugar na sexta-feira, 13 de dezembro – no âmbito das Assembleias Gerais na capital do país, Kigali – e foi agora confirmado que, durante a sua estadia, Verstappen irá trabalhar com os jovens concorrentes do desporto automóvel.

O seu serviço fará parte do programa de desenvolvimento de base organizado pelo Rwanda Automobile Club (RAC), uma organização que construiu um Affordable Cross Car utilizando projetos fornecidos pela FIA.

O carro será utilizado na atividade em que o neerlandês irá participar, sendo os projetos também entregues à rede mundial de 147 Autoridades Desportivas Nacionais (ASN/federações) para promover os desportos motorizados de base. Max Verstappen selou o seu quarto título no Grande Prémio de Las Vegas, terminando a época histórica com nove vitórias em corridas, no meio de uma dura concorrência da Ferrari e da McLaren, com esta última a garantir o campeonato de construtores em Abu Dhabi.

FOTO MPSA/Philippe Nanchino