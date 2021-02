F1, Max Verstappen: “Corridas sprint? Temos é que garantir mais equipas a lutar pela vitória”

Como se sabe a Fórmula 1 anda à procura de formas para apimentar o espetáculo dos fins de semana de Grande Prémio, e por isso pondera introduzir corridas sprint. Já se falou também em grelhas invertidas.

Houve personalidades que se mostram a favor de que algo se faça, para agitar as águas, pilotos inclusive, mas Max Verstappen revelou que não é adepto do plano da Fórmula 1 para experimentar um novo formato de corrida de Sprint em 2021: “Mais corridas nem sempre é bom”, começou por dizer o piloto da Red Bull.

O plano da F1 é uma sessão de qualificação na sexta-feira, provavelmente ao invés de um segundo treino livre, seguida de uma corrida curta no sábado, que possibilitará ganhar pontos, e definirá também a grelha para o evento principal de domingo: “Gosto do formato atual com um Grande Prémio durante uma hora e meia. O mais importante é que temos bons carros com os quais se pode lutar na pista e que há mais equipas a lutar pela vitória. Portanto, não precisamos de corridas sprint. Acho que não devemos virar tudo de pernas para o ar para mais ter espetáculo”.

Sergio Pérez, concorda: “É uma linha ténue sobre a qual temos de nos equilibrar. Temos de ter o cuidado de não nos desviarmos demasiado do formato normal, pois para mim é muito importante que o ADN da Fórmula 1 não se perca”.