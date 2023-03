F1, Max Verstappen contra alterações no formato: “caso contrário não estarei aqui por muito tempo | AutoSport

Alguns pilotos apoiam a visão de Stefano Domenicali em alterar o formato dos Grandes Prémios, revelando os seus chefes de equipa alguma apreensão, pedindo equilíbrio e ponderação na tomada de decisões. Em última instância, qualquer mudança em prol do espetáculo e de um novo público da disciplina terá de ser aprovada pela Comissão de F1, fazendo as equipas parte deste órgão. Mas ainda antes de se saber de facto quais são as propostas da FOM, o bicampeão da disciplina espera que não sejam mudanças de fundo, caso contrário poderá ponderar a sua continuação na competição.

“Estou feliz apenas com a corrida principal”, disse o piloto neerlandês em declarações à SportTV. “Penso que isso é muito melhor para o espetáculo. Naturalmente, espero que não existam demasiadas mudanças, caso contrário não estarei aqui por muito tempo”.

Günther Steiner afirmou na conferência de imprensa de antevisão do GP da Austrália que a F1 está a considerar a possibilidade de se realizar duas sessões de qualificação em Baku, palco do GP do Azerbaijão, a próxima ronda do campeonato do mundo e com o formato de corrida de Sprint, que também nunca agradou a Max Verstappen.