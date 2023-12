F1: Max Verstappen “cometerá mais erros quando estiver sob pressão”, acredita Vasseur | AutoSport

Tendo liderado mais 1.000 voltas em toda a temporada, batendo esse muito outros recordes, se Verstappen estiver sob pressão, pode cometer mais erros, acredita Vasseur. “Não há dúvida que ele dominou toda a temporada. Como acontece com todos, cometerá mais erros quando estiver sob pressão e ninguém foi capaz de o colocar sob pressão nesta temporada. Tirando os últimos dois ou três eventos – ou Carlos [Sainz] em Singapura – foi aí que ele começou a cometer alguns erros ou que a Red Bull cometeu alguns erros em termos de configuração do carro. Estivemos sempre demasiado longe para o pressionar”, concluiu.

A Ferrari foi a única equipa da grelha da Fórmula 1 que, à exceção da Red Bull, venceu uma corrida esta temporada, não permitindo que a estrutura de Milton Keynes triunfasse nas 22 corridas do ano. Carlos Sainz aproveitou da melhor forma o desempenho mais fraco do RB19 em Singapura para festejar o triunfo na corrida e quebrar o ciclo vitorioso que a Red Bull apresentava. Foi apenas nessa prova, porque logo na seguinte, tudo voltou ao “normal”. Por isso, Vasseur salienta a importância de manter pressão à equipa adversária e, em especial, ao piloto que dominou a temporada que terminou agora.

Depois de ter identificar que Ferrari começou a temporada de 2023 com o “pé esquerdo” e precisa de ser mais eficaz em 2024 , Frédéric Vasseur está convicto que o tricampeão do mundo de Fórmula 1, Max Verstappen, poderá errar mais se estiver sob pressão, o que não aconteceu esta temporada.

