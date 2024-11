F1: Max Verstappen com título garantido, poucas alterações na classificação geral

Com a confirmação do título de Max Verstappen, são outras contas que ganham protagonismo até ao final da época.

A luta mais interessante é a do segundo lugar, onde permanece Lando Norris, seguido de Charles Leclerc. Com Oscar Piastri a 72 pontos do seu colega de equipa e com 59 pontos ainda em disputa, o vice-campeonato será discutido apenas entre Norris e Leclerc. A vantagem de Norris passou de 24 para 21 pontos, mas o Catar deverá ser um palco mais favorável à McLaren. Assim, Norris joga uma cartada decisiva no próximo fim de semana, numa altura em que parece existir alguma tensão interna na Ferrari.

A luta pelo quarto lugar também está em aberto, com Piastri a defender-se de Carlos Sainz, que está apenas a nove pontos do australiano, tendo chegado a Las Vegas com 18 pontos de desvantagem para o jovem da McLaren. Esta será também uma luta interessante de seguir até ao fim da temporada. A luta interna da Mercedes, com George Russell em sexto, com nove pontos de vantagem sobre Lewis Hamilton também poderá dar alguns motivos de interesse.

No resto da tabela, não se verificaram mudanças significativas. Pérez tem o oitavo lugar assegurado, tal como está o nono de Alonso. Há ainda alguns candidatos ao 10º lugar de Hulkenberg (Tsunoda e Gasly) mas daí para baixo o interesse das lutas esfuma-se.

Foto: Philipe Nanchino /MPSA