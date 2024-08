F1: Max Verstappen chega à corrida n.º 200

“Foi bom passar algum tempo a relaxar com a família e os amigos durante as férias de verão e estamos a sentir-nos revigorados e prontos para a segunda metade da época” disse Verstappen na antevisão da prova. “É ótimo começar de novo na minha corrida em casa; é sempre um ambiente fantástico e os fãs são incríveis, por isso é uma corrida especial para mim. É um ótimo circuito, com as suas curtas retas e pista estreita e espero que possamos voltar ainda mais fortes para esta corrida. Estamos ansiosos pela semana que se avizinha e esperamos poder lutar pela vitória”.

Nas 199 corridas feitas até agora, Verstappen tem 61 vitórias (30,65%), 40 pole positions (20,10 %), 32 voltas mais rápidas (16,08%), 107 pódios (53,77%). Uma carreira impressionante que já rendeu três títulos com o quarto muito bem encaminhado. A corrida 200 é mais um número redondo de um piloto que já deixou a sua marca no desporto.

Max Verstappen vai festejar a sua 200ª corrida em casa, perante o seu público. O piloto da Red Bull vai ultrapassar Alain Prost e tornar-se no 23º piloto com mais corridas na história da F1.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI