F1: Max Verstappen ‘campeão’ das qualificações | AutoSport

Terminado que está o ano em termos de qualificações, Max Verstappen foi a grande estrela do ano com 10 poles positions, face às 5 de Lewis Hamilton. Apesar de hoje ter estado abaixo do que se esperava e do que era importante para a luta que se antevê na frente, Valtteri Bottas foi o terceiro melhor piloto do ano a esse nível na frente de um surpreendente (ou talvez não) Pierre Gasly, o quarto melhor do ano na frente dos homens da McLaren e Ferrari. Charles Leclerc foi quinto na frente de Lando Norris, com Sergio Perez a surgir apenas na sétima posição.

Claro que estes valores espelham a posição na grelha de partida, incluindo penalizações, que fazem parte do ‘jogo’.

Carlos Sainz foi oitavo na frente de Daniel Ricciardo e Fernando Alonso. Esteban Ocon fez jogo igual com o seu forte colega de equipa, Sebastian Vettel foi 12º na frente de George Russell, que apesar de guiar um Williams, deixou para trás pilotos com carros bem melhores. Yuki Tsunoda fez três oitavos lugares nas últimas três qualificações, bem melhor do que a sua média deste seu ano de rookie.