F1, Max Verstappen avisa: “Helmut (Marko) tem de ficar” na Red Bull | AutoSport

Ainda sobre Marko, Verstappen quis realçar o que significa o consultor para a Red Bull. “Ele construiu esta equipa juntamente com o Dietrich [Mateschitz ] desde o primeiro dia e sempre foi muito leal para com a equipa, para com todos os elementos da equipa, para garantir que todos mantinham as suas posições desde o início. E penso que também é muito importante, claro, que se dê ao homem muito respeito pelo que ele fez. E isso também tem a ver com lealdade e integridade. Por isso, sim, é claro que é importante que ele continue a fazer parte da equipa”, concluiu o neerlandês.

“Tenho muito respeito pelo Helmut e o que alcançamos juntos. E também, claro, a minha lealdade para com ele é muito grande. Além disso, sempre disse a todos os membros da equipa, a todos os altos responsáveis, que ele é uma parte importante da minha tomada de decisões para o futuro, bem como para a equipa. Por isso, sim, é muito importante que ele se mantenha na equipa, incluindo, claro, todos os outros, porque, isto é um esforço de equipa”, disse o tricampeão do Mundo na conferência de imprensa pós-qualificação, quando questionado sobre a possibilidade de Marko ser afastado da equipa.

No meio da luta pelo poder na Red Bull, há a especulação crescente sobre a potencial saída de Marko, que alimenta a teoria de uma cláusula no contrato de Verstappen, permitindo ao piloto neerlandês sair se o consultor austríaco também deixar a equipa.

