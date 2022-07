F1, Max Verstappen: “Atualizações não são concebidas para mim” | AutoSport

Sergio Pérez admitiu recentemente que tem estado menos confortável no carro com as novas atualizações. Mas Max Verstappen esclareceu que as atualizações não são pensadas para ele e apenas visam tornar o carro mais rápido:

“Não tenho estado tão à vontade com o desenvolvimento do carro como estava no início. Tentamos sempre tornar o carro mais rápido e o que quer que eles tragam para o carro temos de nos adaptar a isso e é certamente o que tenho estado a fazer. Claro que digo o que gostaria para o meu carro em geral, mas as atualizações do carro não são especificamente concebidas para mim. É apenas mais ritmo. Eu diria que ainda nos falta algo na qualificação. Mas isso não tem apenas a ver apenas com o carro, ainda estamos um pouco pesados. Ainda precisamos de perder peso, algo no qual estamos a trabalhar.”