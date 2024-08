F1, Max Verstappen: “algo tem estado a correr mal com o carro que temos de compreender”

Pode parecer estranho, mas depressa ficou claro na corrida que o segundo lugar seria o destino de Max Verstappen na corrida de Zandvoort, partindo do princípio que também depressa se percebeu que Oscar Piastri não iria muito mais além. Quanto a Lando Norris, esteve imbatível.

Só mesmo Verstappen consegue tirar tudo o que o Red bull RB20 tem para dar de momento, com o neerlandês a ter muitas queixas do carro – teve problemas de equilíbrio com o RB20 ao longo de toda a corrida – algo que Christian Horner admitiu prontamente no final da corrida.

Max Verstappen disse que “Todo o fim de semana foi igual. Tive praticamente o mesmo equilíbrio desde o primeiro dia de treinos até à corrida. Quero dizer, as limitações são as mesmas. Por isso, sim, é muito difícil de resolver neste momento. Sim, parece que somos demasiado lentos, mas também bastante maus em degradação dos pneus neste momento. É um pouco estranho, porque acho que nos últimos anos temos sido bastante bons nesse aspeto. Por isso, ultimamente, algo tem estado a correr mal com o carro que temos de compreender e, claro, temos de tentar melhorar rapidamente”.

Questionado se há algum problema predominante: “Simplesmente não há um equilíbrio correto, à frente ou atrás”, disse Verstappen, falando depois das primeiras voltas da corrida, que liderou: “Estava a fazer a minha própria corrida, a cuidar dos pneus, a tentar fazer o melhor que podia. Mas sim, a certa altura, já nada estava a ter dificuldades. Então, o Lando aproximou-se bastante da primeira vez, como ele disse, estava perto, mas não o suficiente. E depois, na volta seguinte, não havia nada que eu pudesse fazer. Assim, quando ele passou, concentrei-me apenas em fazer a minha corrida, tentando chegar ao fim em segundo”, disse o neerlandês que em Monza não sabe o que o que pode esperar: “Não sei. Quero dizer, só precisamos de resolver os nossos problemas de equilíbrio. Penso que isso já vai ajudar muito também em termos de degradação. Claro que, em Monza, há muita coisa nova. Sabes, o alcatrão, os corretores, até o traçado das curvas 1 e 2. Por isso, também precisamos de perceber um pouco mais. Mas, sim, sabemos que temos muito trabalho a fazer”

Helmut Marco disse ontem que considera o resultado bastante alarmante para a Red Bull e diz que algo precisa de acontecer rapidamente, caso contrário, os dois campeonatos estão ameaçados, por isso, Verstappen foi questionado como é que encara o Campeonato de Pilotos, onde ainda tem uma grande margem? “Penso que este fim de semana foi apenas um mau fim de semana em geral. Temos de compreender isso. Mas as últimas corridas já não têm sido fantásticas. Por isso, penso que, de certa forma, já foi um pouco alarmante. Mas sabemos que não precisamos de entrar em pânico. Estamos apenas a tentar melhorar a situação. E é nisso que estamos a trabalhar. Mas a F1 é muito complicada” disse Verstappen que desde o final de 2020, que não tem um período tão longo como este em que não obteve qualquer vitória: “tive muitos anos bons. Há pessoas que nunca ganharam uma corrida na carreira, por isso também podemos ver as coisas dessa forma. Do meu lado, sim, de momento não temos o carro mais rápido. Temos alguns problemas que temos de resolver e estamos a trabalhar nisso.

É a única coisa que posso dizer sobre isso. Estamos muito concentrados na tarefa. Ainda faltam muitas corridas, muitos tipos de pistas diferentes. Este fim de semana não foi o nosso melhor fim de semana”.

FOTO Pirelli