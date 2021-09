F1, Max Verstappen: “Alex Albon merece lugar na grelha” | AutoSport

Max Verstappen deixou elogios a Alex Albon e considera que o tailandês merece um lugar na F1. O piloto da Red Bull conhece bem Albon, de quem já foi colega de equipa e considera que o ambiente com menos pressão da Williams poderá ser benéfico para Albon:

“Ele foi meu companheiro de equipa, é um tipo fantástico, um trabalhador esforçado, e merece um lugar na Fórmula 1”, disse Verstappen. “E ele tem muito talento. Tenho a certeza de que ele voltará forte e que mostrará bons resultados. Não sei como ele olha para isto, mas ele sabe que tem a velocidade. Todos nós sabemos que ele o demonstrou desde o karting. Mas provavelmente será bom regressar num ambiente com menos pressão e tenho a certeza de que ele se sairá bem. Precisa de se habituar ao carro. Todos faremos isso com as novas regras, mas ele vai conseguir bons resultados”.