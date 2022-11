F1: Max Verstappen “ajudou” Nyck de Vries | AutoSport

Nyck de Vries conseguiu uma vaga inesperada na F1, numa altura em que ele próprio não esperava que tal acontecesse. Mas aconteceu e o brilharete em Monza, em que pontuou com a Williams (substituindo Alex Albon) terá sido o catalisador da sua ida para a Alpha Tauri que irá representar na próxima época.

A ida de Nyck de Vries para a Alpha Tauri é a prova que a resiliência e a persistência por vezes compensam. O piloto neerlandês tinha poucas esperanças, mas foi fazendo tudo para se manter ligado à F1 caso uma oportunidade surgisse:

“Com toda a honestidade, já não via a Fórmula 1 como uma oportunidade realista”, admitiu ele. “Mas continuei a agarrar as oportunidades que surgiram no meu caminho.”

Numa altura em que se diz que Max Verstappen apenas pensa em si, de Vries disse que o seu compatriota o terá ajudado na corrida em Monza:

“Na segunda-feira depois de Monza, Max disse-me: ´Ajudei-te um pouco ao manter Zhou atrás de ti”. Crescemos juntos no desporto e conhecemo-nos muito bem desde a mais tenra idade. Penso que divergimos muito em termos de carácter, mas Max está agora a dominar o nosso desporto e penso que isso é realmente ótimo de ver. Muito impressionante a forma como ele faz isso”.