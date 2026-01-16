F1, Max Verstappen: “Ainda há muitas incógnitas”

Max Verstappen reconheceu que a Red Bull de 2026 exigirá um período de adaptação, numa temporada marcada por profundas mudanças regulamentares e pela estreia da equipa como construtora de unidades motrizes em parceria com a Ford. O neerlandês prepara-se para tentar recuperar o título mundial perdido em 2025 para Lando Norris.

A Red Bull enfrenta ainda o desafio adicional de desenvolver a sua própria unidade motriz, em colaboração com a Ford, após o fim da parceria com a Honda. A apresentação do novo carro teve lugar em Detroit, num evento que marcou simbolicamente o início desta nova era para a equipa austríaca.

Verstappen será acompanhado por Isack Hadjar, promovido após uma época de estreia convincente na Racing Bulls, durante a qual conquistou o seu primeiro pódio no Grande Prémio dos Países Baixos. O jovem francês chega com ambição e objetivos claros para o seu primeiro ano na equipa principal.

O diretor de equipa, Laurent Mekies, não escondeu a dimensão do desafio, sublinhando que a combinação entre um novo regulamento técnico e o desenvolvimento interno da unidade de potência torna 2026 um dos anos mais exigentes da história recente da Red Bull.

Max Verstappen:

“Ainda há muitas incógnitas. É uma mudança muito grande, o motor é diferente e as dimensões do carro também mudaram. Para os pilotos, vai ser preciso algum tempo de adaptação, e por isso é fundamental aproveitarmos bem os dias de testes para acumular quilómetros. A motivação está muito alta e toda a gente está entusiasmada por começar este novo capítulo.”