F1, Max Verstappen: “acredito que demos bons passos na direção certa” | AutoSport

Depois de uma das mais incríveis épocas que há memória na F1 por parte de um piloto, batendo o seu próprio recorde de maior número de vitórias numa época, e conquistando o seu terceiro título de campeão do mundo, Max Verstappen está entusiasmado por conduzir o RB 20 e confiante de que este é o carro que o vai ajudar a conquistar o seu quarto título: “O tempo o dirá, mas sim, estou entusiasmado. É sempre muito agradável ver um carro novo a ganhar vida. Para mim, neste momento, é mais uma questão de esperar pelo Bahrein, fazer testes, sentir-me confortável com o carro, perceber o que ele precisa e, sim, trabalhar a partir daí. É uma época muito longa e vamos tentar começar o melhor possível, tentar compreender o carro e depois veremos onde vamos parar” começou por dizer Verstappen, que teve uma época de 2023 brilhante, ajudando a Red Bull a fazer história, Agora, quanto às ambições para 2024: “toda a equipa criou um conceito incrível e acho que agora só queremos ir para a pista, mas acredito que demos alguns bons passos na direção certa, pelo que deverá ser outra grande época para a equipa. Sem dúvida”, disse Verstappen.

