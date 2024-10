F1: Max Verstappen acredita que o pior já passou

A Red Bull enfrenta um momento crítico na temporada de Fórmula 1 antes do Grande Prémio dos Estados Unidos. Apesar da sua liderança de 52 pontos no campeonato, o seu desempenho caiu recentemente, enquanto a McLaren, liderada por Lando Norris, emergiu como um sério candidato, especialmente após a vitória de Norris em Singapura.

Para Austin, a Red Bull irá implementar melhorias no carro, na esperança de recuperar a competitividade contra McLaren, Ferrari e Mercedes. Max Verstappen, embora otimista, reconhece que as próximas corridas serão decisivas. A McLaren e as outras rivais também se preparam com atualizações, aumentando a pressão sobre a Red Bull na reta final do campeonato.

“Penso que o pior já passou, honestamente, e a partir de agora vamos dar passos em frente” disse o neerlandês citado pelo jornal A Marca. “Tivemos duas semanas sem corridas, o que nos deu a oportunidade de nos concentrarmos de novo e mudámos algumas coisas no carro, que esperamos que tenha um melhor desempenho nesta pista. Vamos ver se isso nos permite voltar a ser um pouco mais competitivos quando entrarmos em pista.”

Verstappen está otimista, mas olhando para 2024, a grande maioria das equipas revelou dificuldades em acertar com as melhorias implementadas. A própria Red Bull demorou muito tempo a encontrar a forma de colocar os seus upgrades ao serviço dos resultados pretendidos. Apesar da pausa, que veio no momento certo para a Red Bull, não é garantido que os resultados sejam melhores. E há outras equipas que vão também trazer melhorias, sendo Austin o palco das últimas grandes alterações até ao fim do ano.