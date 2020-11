F1, Max Verstappen: “Acabar 40 segundo atrás do teu colega de equipa não é bom”

Max Verstappen “elogiou” o seu colega de equipa, Alex Albon que, apesar de ter terminado no pódio, ficou a grande distância do seu colega de equipa.

O segundo pódio da carreira de Albon não impressionou Verstappen que fez o seguinte reparo:

“Não acho que acabar 30 ou 40 segundos atrás do seu companheiro de equipa, seja muito bom”, disse o jovem de 23 anos à Ziggo Sport. “Posso ser honesto sobre isso, certo? Foi uma pena para o Checo, porque acho que ele fez uma corrida muito boa. É bom para Alex que ele esteja no pódio. ”

Alex Albon terá feito uma das melhores prestações desde o seu pódio em Mugello, mas ainda assim ficou a milhas do seu colega de equipa. Sérgio Pérez, um dos principais candidatos ao lugar de Albon, fez uma excelente prova e apenas um problema na unidade motriz do seu Racing point evitou o segundo pódio consecutivo do mexicano.