F1, Max Verstappen: “A posição da asa estava errada em sete graus”

Max Verstappen refutou as críticas no final do GP da Turquia. Muitos acharam que o piloto holandês foi demasiado agressivo, algo negado pelo próprio.

Verstappen começou por explicar o arranque completamente falhado:

“Realmente tivemos um começo dramático, estamos a fazer algo errado neste capitulo ”, disse Verstappen ao’Peptalk’ da Ziggo Sport.“ Temos muita vibração do motor e, portanto, as rodas patinam mais . Não se vê isso numa largada normal, porque a aderência é alta, mas em pistas como esta, com este asfalto, esses problemas vêm à tona e por isso o carro entrou em anti-stall. “

Quanto à sua agressividade em pista, com muitos a apontar a manobra com Sérgio Pérez como o exemplo máximo, Verstappen foi taxativo:

“Em primeiro lugar, quem faz essas acusações claramente não sabe do que fala. Claro que não sabem o que estava a acontecer. Depois da corrida, descobrimos que a posição da asa estava errada em sete graus . Normalmente só mudamos um quarto ou meio grau, então guiei com muita subviragem. “