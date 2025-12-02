F1: Max “Chucky” Verstappen mete medo à McLaren, mas diz depender da estratégia para chegar ao título
Max Verstappen admite que a Red Bull dificilmente terá andamento suficiente para bater a McLaren “em ritmo puro” na decisiva corrida de Abu Dhabi, onde chega com a possibilidade de conquistar o quinto título consecutivo. Mesmo vencendo em Yas Marina, o neerlandês precisa que Lando Norris termine fora dos três primeiros para conseguir virar o campeonato, cenário que reconhece ser pouco provável face à competitividade do conjunto da McLaren neste circuito.
O piloto da Red Bull recorda que o triunfo recente em Losail só foi possível graças a um erro estratégico da McLaren e assume que, em condições normais, a equipa de Woking tem vantagem em termos de performance. Verstappen reconhece também que o facto de ter estado a mais de 100 pontos da liderança em determinado momento da temporada retira-lhe alguma pressão neste desfecho, sublinhando que a simples presença na luta pelo título já supera as expectativas iniciais.
Nas suas declarações, Verstappen admite que a chave poderá voltar a estar na gestão da corrida e nas decisões táticas:
“Espero que comecemos bem o fim de semana. Isso ajudaria bastante. Acho que, em ritmo puro, vai ser difícil. Uma corrida como a do Qatar mostra que um Grande Prémio nem sempre é linear e que muita coisa pode acontecer. Provavelmente vou depender um pouco disso.”
“É preciso ser realista. Em ritmo puro, não estamos ao mesmo nível. Mas, ao mesmo tempo, quando a estratégia entra em jogo ou é preciso tomar as decisões certas no momento certo, podemos ter uma oportunidade. Sei que estou 12 pontos atrás e vou para Abu Dhabi com energia positiva. Vou tentar tudo o que estiver ao meu alcance, mas, se não ganhar, sei na mesma que fiz uma época incrível. Por isso, não interessa muito. Tira muita pressão. Estou apenas lá fora para me divertir.”
O “Chucky” da McLaren
Max Verstappen brincou com a comparação feita por Zak Brown, dizendo que o CEO da McLaren “o pode chamar Chucky”, depois deste o ter descrito como “um tipo de um filme de terror” pelo modo como regressou à luta pelo título quando já parecia afastado. Tendo estado 104 pontos atrás na classificação após o Grande Prémio dos Países Baixos, o neerlandês chega à derradeira prova a 12 pontos da liderança e com hipóteses de conquistar o quinto título consecutivo, num cenário que o próprio admite ser improvável face ao início de época difícil da Red Bull.
Questionado sobre as palavras de Brown, Verstappen respondeu: “Ele pode chamar-me Chucky.” Acrescentou ainda: “Também vi o comentário. Achei bastante engraçado. Da minha parte, limito-me a concentrar-me em mim próprio. Sei que, quando entro no carro, só tento fazer o melhor, como, imagino, toda a gente faz. Mas isso é a única coisa que posso controlar, certo? E é nisso que me foco”.
