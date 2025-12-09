F1, Maurizio Arrivabene: “Lewis Hamilton não está acabado”
Lewis Hamilton foi a face mais visível da frustração com que a Scuderia terminou a temporada 2025. Chegado à equipa no início do ano, vinha com a esperança de colocar a equipa no rumo das vitórias. Não o conseguiu e rubricou a sua pior época de sempre na F1.
Maurizio Arrivabene, antigo chefe de equipa da Ferrari, reconheceu a frustração que envolve o momento do heptacampeão, embora evite apontar culpas à estrutura atual. Sublinhou, porém, que contratar um piloto do calibre de Hamilton só faz sentido se a equipa for capaz de lhe fornecer um carro verdadeiramente competitivo, defendendo que o britânico continua rápido e plenamente capaz de lutar pelas primeiras posições.
Maurizio Arrivabene:
“Sei como é difícil vencer na F1, por isso vou abster-me de julgar quem está lá agora. Mas o Lewis não está acabado. Continua competitivo. Só que só se contrata alguém como o Hamilton se lhe pudermos dar um carro competitivo. Ele precisa do equipamento certo. Se não o tens, não o contrates. Não é uma crítica, é bom senso.”
Arrivabene, por sua vez, reiterou a sua admiração por Charles Leclerc, garantindo que o monegasco possui talento suficiente para se tornar campeão mundial, ainda que não saiba se tal acontecerá com a Ferrari.
“Eu adoro-o”, disse ele. “É um grande piloto e prova sempre isso. Um dia será campeão do mundo. Com a Ferrari? Espero que sim, mas não sei. Vai certamente ganhar o campeonato.”
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI