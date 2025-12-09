F1, Maurizio Arrivabene: “Lewis Hamilton não está acabado”

Lewis Hamilton foi a face mais visível da frustração com que a Scuderia terminou a temporada 2025. Chegado à equipa no início do ano, vinha com a esperança de colocar a equipa no rumo das vitórias. Não o conseguiu e rubricou a sua pior época de sempre na F1.

Maurizio Arrivabene, antigo chefe de equipa da Ferrari, reconheceu a frustração que envolve o momento do heptacampeão, embora evite apontar culpas à estrutura atual. Sublinhou, porém, que contratar um piloto do calibre de Hamilton só faz sentido se a equipa for capaz de lhe fornecer um carro verdadeiramente competitivo, defendendo que o britânico continua rápido e plenamente capaz de lutar pelas primeiras posições.

Maurizio Arrivabene:

“Sei como é difícil vencer na F1, por isso vou abster-me de julgar quem está lá agora. Mas o Lewis não está acabado. Continua competitivo. Só que só se contrata alguém como o Hamilton se lhe pudermos dar um carro competitivo. Ele precisa do equipamento certo. Se não o tens, não o contrates. Não é uma crítica, é bom senso.”

Arrivabene, por sua vez, reiterou a sua admiração por Charles Leclerc, garantindo que o monegasco possui talento suficiente para se tornar campeão mundial, ainda que não saiba se tal acontecerá com a Ferrari.

“Eu adoro-o”, disse ele. “É um grande piloto e prova sempre isso. Um dia será campeão do mundo. Com a Ferrari? Espero que sim, mas não sei. Vai certamente ganhar o campeonato.”