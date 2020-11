F1: Mattia Binottto pondera estar presente em menos corridas para preparar 2022

O chefe de equipa da Ferrari, Mattia Binotto, revelou que para o próximo ano deve estar menos presente nos Grandes Prémios. A criação do novo departamento de performance, liderado por Enrico Cardile e com Rory Byrne envolvido, parece prioridade para Binotto, de modo a colocar a Ferrari de volta ao rumo das vitórias.

“É sempre importante um equilíbrio entre as corridas e o desenvolvimento no fábrica, que é onde desenvolvemos os carros. Para o próximo ano não devo estar nas corridas, e já este ano, posso não estar presente nas rondas finais, começando pela Turquia”, começou por dizer Binotto.

“Quando se é responsável por um equipa inteira, os eventos são importantes, mas a gestão ainda é mais importante. Vamos planear uma rotação das pessoas para o próximo ano. É a melhor maneira de garantir o nível de eficiência e de concentração que queremos”, finalizou Binotto.

Em 2019, a primeira temporada de Mattia Binotto como chefe de equipa, a Ferrari terminou o Campeonato de Construtores na segunda posição, com três vitórias e 504 pontos no total. Em 2020, a Ferrari segue na sexta posição do campeonato de construtores, com apenas 103 pontos, com apenas Charles Leclerc a ter conquistado dois pódios, no Grande Prémio da Áustria e no Grande Prémio da Grã-Bretanha.