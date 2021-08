F1, Mattia Binotto: “Temos tido boas estratégias” | AutoSport

Um dos momentos mais marcantes da corrida na Hungria foi o momento em que Carlos Sainz se negou a entrar nas boxes da Ferrari por considerar que não era o momento certo. Para muitos, foi uma prova de que o espanhol não confia nos estrategas das equipa, mas Mattia Binotto tem uma visão diferente.

Para o chefe da Ferrari, o que se passou na Hungria foi a prova de que a equipa funciona como um todo. Questionado se os seus estrategas estavam a cometer demasiados erros, Binotto disse: “Estes não são erros. São boas conclusões a que estamos a chegar juntos. É a nossa forma de abordar, tendo uma discussão aberta no rádio, assegurando que em certas condições estamos a chegar às conclusões corretas. Este ano tivemos boas estratégias que foram aplicadas, graças não só aos estrategas mas também à contribuição dos pilotos que conduzem o carro e que conhecem exatamente as condições da pista. Portanto, não me parece que seja um juízo errado. A decisão final é feita pelos estrategas. Ele [Sainz] deu a sua impressão, revimos as nossas avaliações, e concluímos que era a escolha certa. Estou satisfeito com a forma como esta comunicação está a funcionar e isso está a mostrar como a equipa está a trabalhar corretamente nisso”.